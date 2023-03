Przedsiębiorcza Agnieszka Kaczorowska wyznaje: "Lubię ZARABIAĆ PIENIĄDZE"

Agnieszka Kaczorowska przed laty zadebiutowała w rodzimym show biznesie dzięki roli Bożenki w "Klanie". Celebrytce daleko do profesjonalnej aktorki, potrafi za to doskonale wykorzystywać swoją popularność.

Dziś Kaczorowska chętnie prezentuje w sieci rodzinne kadry, a także różnej maści posty sponsorowane. Od niedawna spełnia się również jako... trenerka mentalna. W najnowszym wywiadzie dla "Party" Agnieszka postanowiła porozmawiać o... pieniądzach. Została zapytana o to, czy odczuwa nierówności płacowe, o których tak głośno mówią inne celebrytki. Jakiś czas temu temat ten stał się przedmiotem ożywionej dyskusji, kiedy to Anna Mucha wyjawiła, że "młodsze koleżanki mają pieniądze na waciki, ale jeśli w tym czasie faceci zarabiają dwa razy więcej, to coś jest nie tak". Teraz głos postanowiła zabrać Agnieszka.

Agnieszka Kaczorowska opowiada o pieniądzach

Celebrytka już na wstępie przyznała, że temat ten nie do końca pasuje do tanecznego środowiska, bowiem tancerze występują na turniejach w parach i pracują razem. Gdy decydują się na założenie studia tańca - również robią to razem. Celebrytka nie ukrywa jednak, że temat pieniędzy jest dla niej ważny i sama lubi zarabiać pieniądze.

Powiem ci szczerze, że ja taka jestem. Mam taką osobowość i podejście do pieniądza, że ja lubię zarabiać pieniądze, lubię mówić o tym głośno, dlatego bardzo podoba mi się to, co robi Joanna Przetakiewicz, bo to jest zmiana myślenia i stereotypów na temat zarabiania pieniędzy i gdzieś tam chowanie wreszcie tej takiej fałszywej skromności. To jest tak, że "nie wypada mówić". No właśnie wypada, a nawet trzeba. To duża część naszego życia, warto o nie zadbać z każdej strony i ja bardzo dbam o wszystko, co jest związane z pieniędzmi, zarobkami. Tylko że ja rzadko wiem, jak inni zarabiają, nie dopytuję. Dbam o swoje, nie porównuję, dlatego trudno odpowiedzieć mi na to pytanie - opowiadała w rozmowie z serwisem.

Agnieszka Kaczorowska zmęczona ciągłym porównywaniem

Agnieszka przyznała, że nigdy nie dopytywała kto, ile zarabia, ponieważ dba przede wszystkim o to, żeby sama była zadowolona ze swoich zarobków.

Nauka tego, żeby się nie porównywać... To też było dla mnie dosyć trudne, ponieważ zawsze wszędzie byłam porównywana. W tańcu, żeby z kimś wygrać, to sędziowie stali i porównywali, więc i my porównywaliśmy się do siebie. W świecie show biznesu, w aktorstwie, wszędzie jest jakiegoś rodzaju rywalizacja. Dla mnie bardzo uwalniające było to, kiedy przestałam tańczyć sportowo, kiedy przepracowałam sobie ten temat i przestałam z kimkolwiek rywalizować i uwolniłam się od porównywania siebie do innych - zakończyła.

