Agnieszka Kaczorowska żali się na trudy macierzyństwa: "PŁACZĘ Z BEZSILNOŚCI"

Agnieszka Kaczorowska swoje pierwsze kroki w rodzimym show biznesie stawiała już jako mała dziewczynka, gdy zaangażowano ją do roli Bożenki w serialu "Klan". Mimo wieloletniego doświadczenia na planie celebrytka nie zdecydowała się kontynuować kariery aktorskiej. Zrezygnowała z niej na rzecz tańca, a jej popisy można było podziwiać nie tylko na tanecznych turniejach, ale również w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie szkoliła m.in. Nikodema Rozbickiego, czy Rafała Maślaka.

Agnieszka Kaczorowska mówi o trudach macierzyństwa

Na Instagramie Agnieszki Kaczorowskiej, który śledzi prawie pół miliona użytkowników, sama zainteresowana chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi przede wszystkim macierzyństwa . Zazwyczaj fani serialowej Bożenki mogą oglądać rodzinną sielankę na profesjonalnych, wyretuszowanych zdjęciach, co może sprawiać wrażenie, że jej macierzyństwo jest bliskie ideału. Jak się jednak okazuje, wcale tak nie jest, o czym młoda mama opowiedziała w rozmowie z reporterem serwisu Party.pl

Równolegle z tym, co jest przytłaczające i trudne, płynie tyle wspaniałości z bycia rodzicem i tyle można z tego czerpać dla siebie, że szkoda by było, żeby niektórzy tylko i wyłącznie ze strachu, bo znają jedną część tego wszystkiego, rezygnowali z tego, co mogliby mieć piękne - dodała.