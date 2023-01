Ostrzegamy: Agnieszka Kaczorowska została trenerką mentalną. "Dopiero się rozkręcam"

Agnieszka Kaczorowska już nie raz zaskakiwała swoimi pomysłami i wyznaniami. Popularność zyskaną m.in. dzięki roli Bożenki z "Klanu" i udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami" wykorzystuje do dalszego rozwoju kariery i nowych wyzwań. Zdaje się, że obecnie głównym zajęciem aktorki jest praca jako pełnoetatowa influencerka. Najnowsze posty Agnieszki sugerują, że niedawna metamorfoza nie jest jedyną zmianą w jej życiu.

Kaczorowska wykorzystuje media społecznościowe do dzielenia się z fanami codziennymi zmaganiami. Na jej profilach nie brakuje także fotek, które uchylają rąbka tajemnicy na temat życia prywatnego. Największe emocje wywołują jednak szczere wyznania Agnieszki oraz wdawanie się w dyskusje z obserwatorami . Najnowszą "bombą" celebrytki było ogłoszenie związane z nowościami w jej życiu zawodowym .

Ja się dopiero rozkręcam… Dzisiejsze doświadczenie to ogromna przygoda. Mówienie do ponad 1200 osób o pewności siebie było wspaniałym wyzwaniem. Choć moja przygoda z rozwojem osobistym rozpoczęła się ponad 10 lat temu, zbierałam wiedzę na wielu szkoleniach i warsztatach, to dopiero w zeszłym roku poznałam osobiście Jakuba Bączka i ukończyłam jego Akademię Trenerów Mentalnych. Od razu rozpoczęliśmy też współpracę, w której nie tylko od siebie czerpiemy inspiracje, ale posyłamy ją też dalej w świat… - pisała podekscytowana.