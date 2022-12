Agnieszka Kaczorowska, wyginając się przed lustrem, zachęca do dbania o ciało, a "fanka" grzmi: "Daj odpocząć od instamody"

Na kolejną dramę w uniwersum Agnieszki nie trzeba było długo czekać. We wtorkowe południe tancerka postanowiła zmotywować followersów do aktywności fizycznej, która zazwyczaj w świątecznym okresie jest mocno ograniczona. "Jak tam forma po pierniczkach i pierogach?" - dopytywała Kaczorowska, prezentując wygibasy w sportowym wdzianku.

A jaki był to rok dla Waszego ciała i Waszej fizyczności? Daliście mu troskę, uwagę, opiekę czy spadło na dalszy plan? To właśnie nasze ciało niesie nas przez to życie. Warto o nie zadbać. Niekoniecznie podążając za modą, czy oczekiwaniami z zewnątrz. W zgodzie ze sobą. Gdy działamy, podążając za swoimi prawdziwymi potrzebami, to ciało nam dziękuje zdrowiem, sprawnością i wyglądem - tłumaczyła zatroskana celebrytka.