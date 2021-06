Skruszona Agnieszka Kaczorowska "PRZEPRASZA" za wpis o "modzie na brzydotę"

Żałosne 3 godz. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

Myślę, że każdy kto ma odrobinę rozumu w głowie ją skrytykuje i potępi. Tu na forum wyłaniają się takie małe hitlerki co promują rasę aryjską. Mogę sobie prywatnie uważać, że ktoś jest brzydki, mogę obgadać go w domu z dzieckiem czy mężem, ale to prywatna opinia moja i zostanie dla mnie i wypowiedziana zostanie we własnym gronie. Nie wyobrażam sobie za to, że mogłabym iść na imprezę do znajomych albo do telewizji i publicznie i całą grupą wielką wyśmiewać wygląd innych osób. Tym bardziej, że ona sama jest zupełnie mdła i przeciętna, nie wyrośnięte i nierozwinięta fizycznie jako kobieta z płaskim profilem. Jakie osoby macie wśród znajomych i w rodzinie? Wystające szczęki, duże uszy, niski wzrost,haczykowate nosy, spalone trwałą włosy, za chude, za grube, stare, piegowate, pomarszczone i inne. Nie uważam, żeby wszystkich takich ludzi trzeba było wytłuc i unicestwić lub zatruwac im życie. Bo nie jestem Hitlerem. A tu forumowe hitlerki psioczą w najlepsze. Kaczorowska jest mdła, bezbarwna i nijaka. W końcu zaistniała biedaczka na świeczniku obrażając innych ludzi publicznie. Mogę czuć się ładna, mogę czuć się zadbana i zadowolona z siebie. Nie oznacza to akceptacji dla takich zakompleksionych ludzi jak ona. Osobiście jej współczuję bo widzę, że na tym baby shower miała profesjonalnie robiony makijaż, żeby móc upublicznić swoje zdjęcia. Ja miałam profesjonalny makijaż tylko w dniu ślubu robiony. Jak można tak bardzo nie lubić swojej twarzy, żeby wzywać makijażystkę nawet na zwykłą imprezę z koleżankami. Prawdziwy dramat i kompleksy.