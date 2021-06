Zofia Zborowska już widziała post Kaczorowskiej o "modzie na brzydotę". "Część z was uważa, że JEST WYMIERZONY WE MNIE"

Niefortunny wpis Kaczorowskiej migiem poniósł się po mediach społecznościowych. Trafił także do dietetyczek, influencerek i promotorek ruchu "body positive", do których ostatnio zalicza się i Zofia Zborowska . Celebrytka, która dumnie walczy w autorskiej krucjacie w obronie "naturalności kobiet" , skomentowała wynurzenia gwiazdy "Klanu".

Powiem Wam, że cholernie trudno się to czyta, i mimo że część z Was uważa, że ten post jest wymierzony we mnie, to ja tego tak nie odbieram - napisała pokojowo Zborowska. Jej zdaniem post Kaczorowskiej szkodzi przede wszystkim jej samej, bo to ona żyje pod olbrzymią presją: Ten post jest wymierzony w samą Agę. Nie wyobrażam sobie presji, pod jaką Ona żyje. Ale jedno jest pewne, jest absolutnie WYSTARCZAJĄCĄ, piękną i wspaniałą dziewczyną - dodała.