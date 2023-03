Właścicielka teatru odpowiada Agnieszce Kaczorowskiej. Grozi, że poda PRAWDZIWY POWÓD jej zwolnienia

Eini 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

W życiu bym nie wfska grosza na spektakl z Bożenka z Klanu. Szkoda kasy i czasu , ale kiedyś że Szczecina do Warszawy pojechałam na przedstawienie Agaty Kuleszy , i to było coś. A Bożenka , no , kochani to żenada.