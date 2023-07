Agnieszka Kaczorowska pręży się w bikini, świętując 31. urodziny na plaży! (FOTO)

Bżna Lbcz 33 min. temu zgłoś do moderacji 99 7 Odpowiedz

Moda na brzydotę. Ja nie wiem jak można być zaniedbanym lub niepieknym. Słyszałam, a raczej czułam, że bąki ludzkie śmierdzą. Moje nie. Moje pachną wanilia i nuta kardamonu. Nie ma we mnie zgody na smrodliwe zapachy. Nie muszę moim dzieciom podcierac pupy, bo one nie robią kupki. Kupki są brzydkie, nie ma na nie miejsca w moim życiu. Wszystko jest w moim życiu idealne. Nie ma miejsca na brak idealności. Nie rozumiem tej mody na zwyczajność. Moje dzieci nie są zwyczajne i brzydkie. Nie ma po prostu we mnie zgody na to. Mój mąż nie ma zwyczajnej pracy. Jest menadżerem idealnego domu. Nie ma we mnie zgody, by mój mąż miał zwyczajna pracę. On zajmuje się moim idealnym domem. Robi mi zdjęcia i to nie jest zwyczajne. Nosi na plażę cały sprzęt do zdjęć. To nie jest przeciętne. Mój mąż i dzieci...