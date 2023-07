Plażowiczka Agnieszka Kaczorowska zażywa kąpieli słonecznych i WYGINA SIĘ przed obiektywem męża (ZDJĘCIA)

Agnieszka Kaczorowska od 2018 roku jest szczęśliwą żoną Macieja Peli. Para doczekała się już dwóch córek, a życiem rodzinnym chętnie chwalą się na Instagramie. W ostatnich latach aktorka znana głównie z roli Bożenki w "Klanie" kilkukrotnie naraziła się internautom, głosząc swoje śmiałe tezy, w tym te o "modzie na brzydotę". Innym razem internauci drwili z tancerki, gdy ta na rodzinne wakacje zabrała ze sobą fotografa, który dbał o to, by celebrytka miała odpowiedni zapas profesjonalnych zdjęć na swoje media społecznościowe.

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku wakacje Agnieszki odbywają się w rodzinnym gronie. Paparazzi przyłapali celebrytkę, gdy ta spędzała czas z mężem i z córkami nad morzem. Na wykonanych przez fotoreporterów zdjęciach widać, jak aktorka zażywa kąpieli słonecznych pod czujnym okiem męża, który zadbał o to, by na jej skórze pojawił się krem z filtrem.