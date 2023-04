Agnieszka Kaczorowska ujawnia, dlaczego nie ochrzciła córek: "Religia to coś, co zamyka w JEDNYM SCHEMACIE"

Obecnie coraz więcej sławnych mam mówi wprost, że chcą, by ich pociechy same miały możliwość wyboru, gdy będą w odpowiednim wieku. Wiele z nich nie ukrywa też, że nie jest im po drodze z kościołem katolickim...

Agnieszka Kaczorowska nie ochrzciła dzieci. Tłumaczy dlaczego

Z wielu powodów - stwierdziła. Przede wszystkim z dania im wolności wyboru względem tego, w co wierzą, czy przynależności do jakiejkolwiek religii . Są wybory, które musimy podjąć za nasze dzieci, bo jesteśmy ich rodzicami i wiem, że są tacy, którzy uważają, że wybór wiary to wybór, którego jako rodzice powinni dokonać. Ja nie jestem tego zdania, to coś, o czym nie będę decydowała za swoje dzieci. Zwłaszcza, że moja głowa i serce jest otwarte na wszystko, co się dzieje na świecie.

Kontynuując swoje egzystencjalne dociekania serialowa Bożenka z "Klanu" dywagowała, czy każdego po śmierci spotka to, w co wierzy.

Myślę, że wszystkie religie są od siebie takie różne i tak bardzo podobne - ciągnęła. Wszędzie chodzi o podobne rzeczy . Religia to coś, co zamyka w jednym schemacie. A ja bym nie chciała, żeby moje dzieci były zamknięte . Sama z tych schematów ciągle próbuję się wydostać, bo gdzieś byłam w nie wrzucona. Mówię tu o różnych rzeczach.

Ja na przykład wierzę, że jest coś więcej niż to, co doświadczamy tutaj - filozofowała. A jak ktoś chce to nazywać, to już jego sprawa. To pewne, że każdy z nas ma ciało, ma emocje, ma ducha. Ta duchowa część jest ważna, żeby o to zadbać. Niech dziewczynki mają swój wybór.