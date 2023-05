Agnieszka Kaczorowska UTRZYMUJE męża?! Maciej Pela w końcu odnosi się do plotek...

mix 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Od zawsze uważałam że ten facet jest słaby. Ona jaka by nie była, to od dziecka pracuje i jest ładna. On słaby zwygladu i wychodzi też na to, że mało obrotny. No stać ją było na kogoś lepszego. Ale skoro się kochają i są szczęśliwi to ich sprawa.