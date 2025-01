Agnieszka Kaczorowska wbija szpilę Maciejowi Peli: "Byłam mamą, która stawała na rzęsach, żeby utrzymać rodzinę"

Broni sie nieudolnie atakując innych, bo ma widocznie poczucie winy. To ona udziela wywiadów, a to u Wojewódzkiego, a to u Gessler, a Pelak jeżeli się odzywa, to zawsze w reakcji na jej slowa. Próbuje robić z siebie superwoman, a jego deprecjonować, ale dla mnie kariera polegająca na udziale w programie, gdzie masuje członka to jest jakiś żart. W porównaniu do niej to on miał odpowiedzialne zajęcie, bo cóż moze być bardziej wymagającego od dania milosci i codziennej obecności dzieciom we wczesnym dzieciństwie?