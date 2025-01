TYLKO NA PUDELKU: Maciej Pela reaguje na nowy wywiad Kaczorowskiej: "Kłamie teraz czy kłamała wtedy?"

"STOP HEJT ! Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych". Koniec cytatu. Szanowni Państwo, tj. pani Kaczorowska i panie Pela, nie wiem czy moja wypowiedź państwa zrani. Wiem, że uskutecznianiem publicznej pralni swoich małżeńskich brudów, ranicie uczucia ludzi i obarczacie ich swoimi problemami. Spędziliście ze sobą w związku małżeńskim jakiś czas. Zakładam, że skoro związaliście węzłem małżeńskim, to było między wami uczucie. Żyliście razem, spaliście razem, uprawialiście seks, budziliście się po nim obok siebie, okazywaliście czułość, robiliście razem zakupy, jeździliście na wakacje, spędzaliście Święta. Nagle pojawił się w związku kryzys, i zamiast usiąść i razem spróbować naprawić i uratować to coście dotychczas zbudowali, łazicie po stacjach telewizyjnych i obrzucacie się błotem. Wywlekacie najintymniejsze fakty z waszego pożycia małżeńskiego. Co to ma być ? Publiczna terapia społeczna ? Od nas oczekujecie, że załatwimy za was wasze problemy ? Na pewno tak się nie stanie. Mamy swoje. Wasz totalny ekshibicjonizm jest po prostu, delikatnie rzecz ujmując, niesmaczny. Załatwiajcie swoje sprawy we własnym zakresie. I, im ciszej nad nimi będzie, tym lepiej dla wszystkich. A głównie dla was.