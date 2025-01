Kaczorowska plotkuje z Magdą Gessler o rozstaniu z Pelą: "Chcę być kobietą, która NIE MUSI BYĆ LOKOMOTYWĄ"

Pachnie cichopczyzną. Pewnie, że trzeba zmieniać swoje życie, gdy czujemy, że to nie to, nie ten partner, nie to miejsce. Ale obsmarowywanie podprogowe jest ohydne. Związek to prywata, mały zamknięty świat, oddanie się drugiej osobie, zaufanie. Pranie brudów w publicznej pralni jest upadkiem w takim momencie, podważeniem sensu bycia z kimkolwiek, kiedykolwiek.