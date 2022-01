Agnieszka Kaczorowska wspomina "wyjście z błotka" i walkę z kompleksami: "Czułam się PO PROSTU BRZYDKA"

Są rzeczy, nad którymi wiem, że warto pracować i czuję chęć zmiany w różnych obszarach... Ale całe szczęście nie mam już kompleksów związanych z wyglądem. I nie piszę tego, żeby się przechwalać, czy coś komuś udowadniać... Piszę to, bo chcę Wam pokazać, jaką przebyłam drogę, aby dziś móc to napisać - ogłasza.

Na drugim zdjęciu widzicie szczupłą dziewczynę, mistrzynię Polski i Świata. Miałam wtedy wszystko, co, patrząc z zewnątrz, wykluczałoby kompleksy jak sukces, powodzenie w prawie każdym obszarze życia, wygląd, zgrabne ciało. Tylko że kompleksy biorą się własnych wyobrażeń o tym, co ja powinnam lub jak powinnam. I właśnie TO, co było w mojej, niepoukładanej głowie powodowało, że mimo złotych medali oraz sportowego ciała, nie czułam się szczęśliwa i spełniona. Na trzecim zdjęciu widzicie młodą kobietę, która już zaczęła pracę nad poczuciem własnej wartości, ale głosy w otoczeniu były tak donośne, że dalej taplałam się w tym swoim błotku i szukałam przyczyny swoich kompleksów na zewnątrz. W tym okresie najgłośniej mówiłam, że chciałabym, aby wygląd nie miał żadnego znaczenia... bo czułam się po prostu brzydka. Gdy ktoś mówił do mnie coś w stylu "nie jest źle, inni mają gorzej" lub "wiele kobiet ma tak samo" dawało mi to złudne pocieszenie, a serce wciąż krzyczało "NIE CHCĘ TAAAAK!" - wspomina.