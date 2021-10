"Estetka" Agnieszka Kaczorowska prezentuje zdjęcie BEZ MAKIJAŻU: "Nie pierwszy i NIE OSTATNI RAZ". Doceniacie te desperackie wysiłki?

Zrobiłam to zdjęcie z dedykacją dla wszystkich, którzy gdziekolwiek i kiedykolwiek (czyli TAM i WTEDY) w moich słowach wyczytali, że neguję chodzenie bez makijażu i że kobieta piękna to tylko ta z makijażem i filtrami - przekonywała celebrytka.

"Uśmiech najpiękniejszym makijażem kobiety" powiedziała Marylin Monroe. Dla mnie kobieta uśmiechnięta emanuje pięknem. I w takim makijażu z uśmiechu chcę Was tu witać najczęściej! Bo lubię, bo chcę wysyłać do świata pozytywność, bo to radością i dobrem chcę dzielić się z innymi. Pięknego dnia wszystkim! I wielu powodów do uśmiechu, kochani!!! - życzyła obserwatorom.