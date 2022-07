Agnieszka Kaczorowska wyprawiła córce WYSTAWNE przyjęcie z okazji 3. urodzin: kolorowanki, "morski" poczęstunek i dymiące dekoracje (ZDJĘCIA)

Jeszcze niedawno na profilu Agnieszki Kaczorowskiej trwała dyskusja na temat jej "profesjonalnego" podejścia do rodzinnych wakacji, na które zabrała fotografa i makijażystkę. Nie jest bowiem tajemnicą, że tancerka i jej mąż- Maciej Pela - budują popularność właśnie na pokazywaniu prywatności w sieci, co jednak nie każdy przyjmuje ze zrozumieniem. Wtedy też poradziła krytykom, aby "otworzyli głowę" .

Agnieszka Kaczorowska wyprawiła córce bajkowe urodziny

Dziś nasza Emi obchodzi swoje 3 urodziny. Kiedy zapytałam ją, jaką chciałaby mieć imprezkę urodzinową, to zaczęła mówić głównie o krabach, a potem też o żółwiach, ośmiornicach i meduzach. No to zaprosiliśmy wszystkich jej gości do świata oceanu... Była rodzina, przyjaciele, koleżeństwo z przedszkola... i mnóstwo atrakcji - napisała.