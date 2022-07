Agnieszka Kaczorowska zabrała na rodzinny wyjazd profesjonalną ekipę: "Nie wolno na wakacjach robić zdjęć?"

Dora 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Oglądam to ich nagranie i jest mi za nich normalnie wstyd 🙈🙈🙈 i nie ma we mnie żadnego jadu, ale to jest żenujące 🙈🙈🙈ten pan Pela to jak papuga za nią powtarza bo bez niej by go nie było. No sorry, udanych wakacji, ale taka relacja jest mega słaba!!!