Maciej Pela ODGRYZA SIĘ fance komentującej sponsorowany post jego żony: "Ty się o NASZĄ KASĘ nie martw"

Kaczorowskiej chyba bardzo zależy na tym, aby budować swój wizerunek influencerki, która publikuje posty "z przekazem". W rzeczywistości jednak jej instagramowy profil to właściwie katalog reklamowy z setkami odnośników do firm , które upychają na jej zdjęciach swoje produkty.

Najnowszy wpis Agnieszki to już nawet nie subtelna próba przemycenia jakiegoś produktu, ale jawna reklama. Celebrytka pokazuje, że robi sadzonki na wiosnę, a obok stoi paczka kawy znanej marki. Co ma kawa do sadzonek? Aga twierdzi, że to właśnie producent kawy zmobilizował ją do posadzenia warzyw. Przy okazji informuje, że pomaga Ukraińcom.