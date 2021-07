Maciej Pela chwali się, że POMAGAŁ RODZIĆ Agnieszce Kaczorowskiej: "KRZYCZĄC RAZEM Z NIĄ, byłem w tym jeszcze bardziej"

Kuba 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

To dopiero musiał być cyrk. Ale jaja podtrzymywał rozkraczoną celebrytkę za nogi. No jaja przednie. Poproszę jeszcze relację wideo z tego tzw. wydarzenia. Jak nisko trzeba upaść dla pieniędzy, aby takie osobiste sprawy podawać obcym ludziom. Żadnej miłości tu nie ma. Wszystko na sprzedaż. No następny poród zaprezentuje nam na filnie ze szczegółami. Będzie kobieco jak cholera. A może to jakieś zboczenie i sami się ekscytują. No, cóż latanie do psychiatry teraz też jest powodem do dumy może i oni się przeleczą.