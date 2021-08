Filozofka Agnieszka Kaczorowska wykłada na Instagramie swoją TEORIĘ PRAWDY

Xxxxx 51 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

czy ktoś z was ma tak, że nie umie być w związku?:( to znaczy umie, chciałby ale wystarczają mu rzadkie spotkania z partnerem, przez co partner was zostawia, bo uważa że wam nie zależy, albo po prostu ma inne oczekiwania co do bliskości? Mam wrażenie, że coś ze mną nie tak, nie umiem tego zmienić. Myślałam, ze to kwestia odpowiedniego partnera, ale swoje lata już mam, doświadczenie też mam i nie zachowuje się jak inni ludzie w relacjach. Wręcz im bardziej mi zależy tym więcej czasu dla siebie potrzebuję, by być sama z tymi uczuciami i je moc spokojnie przezywac. Np. podczas randek nie odczuwam tak wielu uczuć jak po nich, gdy jestem już sama w domu i mogę spokojnie wszystko przeanalizować. Nie jestem towarzyska, potrafię nie odpowiadać na wiadomości przez kilka dni, nie wiem dlaczego tak mam, zmuszam się do częstszego kontaktu, ale jest to wymuszone z mojej strony i pochłania wiele mojej energii i wykańcza mnie psychicznie. Jestem skrajnym introwertykiem, to wiem, ale mam wrażenie, że nigdy nie ułożę sobie życia:( pomoże ktoś? Jest tu ktoś podobny?