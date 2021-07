Agnieszka Kaczorowska tym razem krytykuje TREND NA NARZEKANIE na macierzyństwo: "Teraz lepiej mówić, jak jest źle i ciężko"

kkam 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Takie zadaniowe podejście do wszystkiego, godzenie różnych rzeczy i przysłowiowe spięcie pośladów choćby nie wiem co jest charakterystyczne dla osób mających od najwcześniejszych lat doświadczenia z wyczynowym sportem, baletem, szkołą muzyczną. Takie osoby cały czas coś robią, cały czas muszą mieścić wszystko w kalendarzu, muszą się szybko regenerować i nie marudzić, ze mięśnie bolą po treningu lub coś się naciągnęło. Sportowcy, tancerze, baletnice są o wiele bardziej odporni na ból niż średnia. Są też przyzwyczajeni do myślenia, że nie ma rzeczy niemożliwych, jest tylko zła organizacja albo niedostatecznie ciężka praca. Ja mam to sportowe doświadczenie i rozumiem, o czy mówi zawodowa tancerka. Nie wiem o co chodzi z tym najazdem na nią. Uważam, że jest wyolbrzymiony. Nawet jeżeli jej się podoba bycie w ciąży, a mi całkowicie przeciwnie to co takiego wielkiego się stało? Może faktycznie to lubi i daj jej panie zdrowie, niech sobie rodzi i sie zachwyca. Po co tak strasznie się przejmujecie czyms, co pisze jakaś laska w mediach społecznościowych?