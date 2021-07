Agnieszka Kaczorowska BURZY SIĘ, że ktoś śmiał zwątpić w jej URODĘ! "Ja się czuję PIĘKNIE"

ewa 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skoro obserwują ją fani to powinna raczej wiedzieć ,iż ochy i achy nad samozachwytem tejże Pani mogą być już nużące dla obserwatora i raczej powinna się liczyć z tym iż nie każdy postrzega tak samo.. Dodanie zdjęcia obserwatorki i podanie jej wyglądu opinii innych obserwatorów jest mega słabe i jedyne z czym mi się to kojarzy to brakiem dystansu do siebie i innych