"Wyjątkowa i niepowtarzalna" Agnieszka Kaczorowska z ciążowym brzuchem delektuje się kolacją z ukochanym (ZDJĘCIA)

Jaija 6 min. temu

Pudel, czy Ty się w ogóle zastanawiasz nad tym, co piszesz? Nad sensem? Zwiewna sukienka nie może podkreślać brzucha, mogłaby to robić sukienka dopasowana albo z paskiem nad brzuchem... A poza tym, uwaga, uwaga, może to być szokujące: kobieta w zaawansowanej ciąży po prostu MA okazały brzuch, a to, że go ma, nie oznacza, że go eksponuje, bo jego nie da się po prostu schować, on jest, wystaje, widać go i już! A Wy zawsze o kobietach w ciąży tak głupio piszecie o tym eksponowanym brzuchu...