Agnieszka Kaczorowska z mężem i brzuszkiem spieszy do studia TVP walczyć z hejtem za wpis o "modzie na brzydotę" (ZDJĘCIA)

Ja z innej beczki, powiedzcie mi z czego by te wszystkie instagramerki żyły, gdyby zapanowała tzw. moda na brzydotę? Przecież one w w 90% nic sobą nie reprezentują poza ładnymi fotkami swojego ciała, modnych wnętrz w większości na jedno kopyto, arażowanych pod fotkę miejscach na zewnątrz, kawek, knajpek, reklamowania produktów w większości zbędnych i przecenianych i nabieraniu na nie swoich klientek ups obserwatorek. Jak ja nie znoszę takiej hipokryzji... Żeby te krytykujące rzeczywiście coś sobą reprezentowały nie wiem, były wybitnymi aktorkami, pisały piękne, inteligentne teksty, szczerze to "Bożenka" na ich tle prezentuje się nieźle, bo była faktycznie utytułowaną tancerką, chociaż przyznaję, że jest w jej twarzy taka maniera, że sympatyczna mi się ona nie wydaje, pewnie jest zarozumiała, ale takich jak ona jest tysiące w warszafce (nie mylić z mieszkańcem Warszawy). A te, które się na nią zawzięły to zwykłe kurki z dzieckami, glamour, które myślą, że jak pokażą ulaną przez dziecko plamę na bluzce to już są takie "cool" i pokazują życie, a nawet ta plama jest specjalnie ta fotografowana żeby było fajnie i interesująco. Sorry ludzie, wypłyńcie na czymś i inteligentnym, bo póki co kobity was oglądają bo mają ładne obrazki przed oczami, nic więcej ich do was nie przyciąga