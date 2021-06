To ją niegdyś zastąpiła Agnieszka "moda na brzydotę" Kaczorowska. Tak dziś wygląda PIERWSZA Bożenka z "Klanu", Olivia Sivelli (ZDJĘCIA)

Agnieszka Kaczorowska od kilku dni znów gości na czołówkach portali plotkarskich. Tym razem w dość nieprzyjemnych okolicznościach, bo przy okazji pamiętnej odezwy na temat "mody na brzydotę", w której tancerka dokonała coming outu jako "estetka". Niestety jej intencji nie docenili ani internauci, ani nawet inni celebryci, którzy w większości potępili jej kontrowersyjne poglądy.

Można zatem śmiało stwierdzić, że Agnieszka Kaczorowska ma za sobą dość trudny czas. Udało jej się jednak zdobyć rozgłos w sieci, a o pamiętnym wpisie Bożenki z "Klanu" mówi dziś cała Polska. Co ciekawe, to przezwisko przewija się przez media już od wielu lat, z czym wyraźnie walczy nawet sama zainteresowana. Tym bardziej może być więc dla niektórych zaskoczeniem, że to przecież nie Kaczorowska była pierwszą, "oryginalną" Bożenką w serialu.

Wiele lat temu, gdy w "Klanie" pojawił się właśnie wątek Bożenki, w jej rolę wcieliła się Olivia Sivelli, wówczas dziecięca aktorka. Niestety w pewnym momencie dziewczynka wycofała się z obsady serialu, a z racji tego, że chciano kontynuować jej wątek, to produkcja zaczęła szukać dla niej zastępstwa. Tak właśnie do produkcji TVP trafiła Agnieszka "moda na brzydotę" Kaczorowska.

Choć zapewne trudno w to uwierzyć, to "oryginalna" Bożenka ma dziś już 28 lat, a w międzyczasie wcale nie porzuciła marzeń o show biznesie. Sivelli grała w reklamach, walczyła o karierę w modelingu, a nawet wzięła udział w brytyjskiej edycji "Top Model". Niestety to nie przyniosło jej rozgłosu, o którym marzyła, więc dziś całkowicie wycofała się z mediów.

Co ciekawe, dziś wykonuje zupełnie inną i zupełnie "niemedialną" profesję. Teraz realizuje się bowiem jako ratowniczka medyczna i na co dzień mieszka w Londynie. Oczywiście Olivia ma profil w mediach społecznościowych tak, jak większość młodych ludzi, jednak nie dzieli się już publicznie szczegółami z życia. Jeszcze kilka lat temu sytuacja wyglądała jednak nieco inaczej i udzielała nawet wywiadów.

Dziś nie ma zbyt wielu osób, które by mi zazdrościły. Kiedy chodziłam do szkoły, to była oczywista kwestia, ale teraz już niekoniecznie - mówiła w 2013 roku w wywiadzie dla portalu The Tab.

