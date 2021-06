Celebrytki prezentują swoje naturalne oblicze po aferze z Kaczorowską: Żmuda-Trzebiatowska, Wendzikowska, Żebrowska... (ZDJĘCIA)

POLA 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Wielodniowe czołganie trwa a nawet się rozkręca. Co powiedziała żeby nastolatki się nie garbiły. Może matki wyjda ze świętego oburzenia w internecie i sprawdza im kręgosłupy bo co trzecia ma skoliozę a to poważna choroba a nie ciało pozytywność. A pani Zebrowska niech przestanie udawac brzydala w gaciach bo jest przepiękną kobietą i nie kokietuje na instagramie po pochwały to do męża.