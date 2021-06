Influencerzy rozliczają Agnieszkę Kaczorowską za "estetyczny" wpis: "Nie będzie żadna BOŻENKA zaniżać nam samooceny!" (ZDJĘCIA)

Ania 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To ja jestem gruba i o przeciętnej urodzie. Nie maluję się, bo nie mam czasu i nie pindrzę się, bo mi się nie chce. Nie mam Instagrama i nie umieszczam swych zdjęć w sieci. Oczekuję więc podziękowań i kwiatów od Agnieszki Kaczorowskiej, że miłosiernie oszczędziłam jej wstrząsu estetycznego, nie eksponując mej brzydoty i niezadbania na światło jej ócz. Bo to bardzo wielkoduszne z mej strony, sami przyznacie. Jeszcze by jakiegoś szoku dostała i co... A tak - nie ma wstrząsu i to tylko dzięki mej powściągliwości. Kwiaty się mi należą, jak nic!