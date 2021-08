Agnieszka Kaczorowska tym razem pomstuje na poprawność polityczną. Fanka ocenia: "G***o w papierku by ci dali i byś powiedziała, że smaczne"

Agnieszka Kaczorowska już wielokrotnie udowodniła, że nie boi się wyrazić własnego zdania i wejść w polemikę z internautami, nawet jeśli ceną było stanie się pośmiewiskiem całego kraju . Największą aferę udało jej się jednak wywołać na początku czerwca, tym samym awansując na faworytkę w naszym grudniowym plebiscycie "Żenada Roku". Publiczne wynurzenia Bożenki z "Klanu" o "modzie na brzydotę" do dziś wywołują u wielu z Was zespół stresu pourazowego...

Ja doszłam właśnie do punktu, że "milion razy się muszę zastanowić"... i ta "poprawność" jest jak kajdanki... - żaliła się Kaczorowska. Gdy czujesz, że nie możesz już powiedzieć lub napisać wszystkiego, co byś chciał, bo zawsze ktoś odnajdzie w tym dokładnie to drugie dno - w oparciu o swoje poglądy i niestety swoje kompleksy. Totalnie zgadzam się, że to absurd.

Już byś się nie pogrążała, bo sama potwierdziłaś, że myślisz dokładnie to, co wtedy napisałaś. [...] Jeśli chodzi o shaming, to największym jest lokowanie produktów w co drugim poście. G**** w papierku by ci dali i byś powiedziała, że smaczne i właśnie tym karmisz swoje pociechy.