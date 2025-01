Agnieszka Kaczorowska zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami" z Filipem Gurłaczem! Aktoa "przyłapano", jak opuszczał z tancerką salę treningową

Wygląda na to, że medialna wrzawa wokół rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli nie tylko im nie zaszkodziła, ale jeszcze okazała się dla nich nowym początkiem. Najpierw były wywiady, potem ruszyła promocja "Królowej przetrwania", a na wiosnę influencerka powróci do "Tańca z Gwiazdami" w roli trenerki.

Jak twierdziła w "Halo tu Polsat", zgodziła się, bo "jej serce krzyczy, że potrzebuje trochę potańczyć". I choć o udziale serialowej Bożenki z "Klanu" mówiło się od miesięcy, to już decyzja produkcji co do wyboru dpowiedniego partnera z parkietu owiana była tajemnicą. Aż do teraz.