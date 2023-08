Agnieszka Kaczorowska zdradza, czy WRÓCI do "Tańca z gwiazdami". Ma pewien warunek (WIDEO)

Agnieszka Kaczorowska wróci do "TzG"? Ma pewien warunek

Gdybym miała wrócić, to chciałabym w innej roli, bo chciałabym się rozwijać. Nie chcę wchodzić w te same buty. To już znam, doświadczyłam praktycznie wszystkiego, bo i odpadnięcia na początku i wygranej i finału na drugim miejscu i przeróżnych partnerów, którzy też byli kompletnie różni od siebie charakterologicznie. To była genialna przygoda (...), natomiast jeśli coś robić w tym kierunku, to trochę inaczej (...) - zdradziła nam Kaczorowska.