Agnieszka Kaczorowska zorganizowała baby shower. Nie było "zwyczajnie"? (FOTO)

Lola 8 godz. temu

Dobrze powiedziała. Nie uznaje skrajności w #bodypositive#. Nagle zaczęliśmy promować otyłość. Nie chodzi o to by nie pokazywać swoich wad i niedoskonałości, ale osoba która naprawdę czuje się dobrze w swojej skórze nie użyła by hastagu #bodylositive# tylko wstawiła zdjęcie i była z tego dumna. Używanie tego hastagu jest wręcz metoda obrona przed komentarzami. Wiesz, ze coś nie lubisz, nie czujesz się z tym dobrze, ale chcesz udawać przed światem, że jesteś pewna siebie, bo boisz się krytyki. Znam większe osoby które kochają swoje ciało i dumnie afiszują to na instagranie( co pochwalam jak najbardziej), ale nigdy nie przyszło by im do głowy by dodać #bodypositive# bo byłoby to zaprzeczenie ich miłości do swojego ciała.