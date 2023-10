Agnieszka Kotońska szokuje internautów ODCHUDZONĄ sylwetką. "Przypominasz mi Natalkę Siwiec!" (WIDEO)

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak inni inny świat szwagier albo szwagierka nie kupią piwa na wejście nie dadzą koperty nie posprzątają talerzyka po sobie to kop w d..pe i przez zamknięte drzwi a potem następni do golenia aż do wartościowych ha ha i to tyle