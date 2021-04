Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" wspomina nastoletnią ciążę: "MIAŁAM 16 LAT, byłam na językach całego miasta"

Anna 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Kompletnie nie rozumiem niektórych komentujących. Dlaczego tyle w Was nienawiści i pogardy dla drugiego człowieka? To że Pani Agnieszka porusza ten temat to przejaw odwagi i zwrócenia uwagi jak ważne jest wsparcie najbliższych w tak trudnych sytuacjach. Niektórzy piszą że po co ona o tym mówi, że nie ma się czym chwalić..przecież nie o to w jej wypowiedzi chodzi. Nie sądzę żeby planowała ta ciążę ,stało się była młoda dziewczyna ale poradziła sobie, młodociane ciążę nie powinny być tematem tabu. były są i zapewne będą. Pani Agnieszka pokazuje że z każdej sytuacji jest wyjście , pokazuje jak ważne jest wsparcie bliskich. I tak uważam że to powód do dumy pomimo że byli bardzo młodzi poradzili sobie na są nadal razem widać. Po nich że bardzo się kochają, tworzą zgrana ciepła rodzinę. Zarówno Pan Artur jak i Pani Agnieszka są sympatycznymi, ciepłymi i życzliwymi ludźmi.ps niektórzy z Was którzy tak szczycą się swoją erudycja i elokwencja piszą że o " sukcesie ukończenia podstawówki" otóż moi drodzy kiedy Pani Agnieszka miała 16 lat była już w liceum , wówczas nie było gimnazjów tylko 8 letnia podstawówka i 4 letnie liceum. Ps2 mam 3 koleżanki które zostały mamami wlascie w takim wieku jak Pani Agnieszka, wszystkie miały wsparcie rodziców( choć oczywiście nie było zachwyceni ale widząc Stach i przerażenie swoich córek postąpili jak kochający rodzice) , dzięki ich pomocy nie tylko uzyskały średnie wykształcenie ale i ukończyły studia- jedna jest lekarzem, druga psychologiem, trzecia ekonomistką. Nie wszystkie związki przetrwały ta ciężka próbę, niestety 2 panów szybko wymiksowalo się z obowiązków i taciezynstwa, dlatego tym bardziej powinno się doceniać takich mężczyzn jak Pan Artur Ps. Aby móc dojrzałe i świadomie podejmować decyzje o założeniu rodziny i posiadaniu dzieci niezbędna jest otwartość zarówno rodziców na temat seksualności jak i edukacja seksualna która jak wiadomo jest w naszym cudownym kraju zakazana. Pozdrawiam i życzę wszystkim aby zanim kogoś skrytykują popatrzyli na siebie i zadali sobie pytanie czy aby na pewno macie do tego prawo i czy sam jestem krystalicznie dobrzy uczciwi i czy możecie się nazwać wzorem cnót. A wszystkim o otwartych umysłach i zdolnością do empatii - cieszę się że jesteście i życzę Wam miłego dnia ❤️