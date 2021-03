Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" wyznaje prawdę o swojej rodzinie: "Kłócimy się, płaczemy, NIE JESTEŚMY IDEALNI"

Aśka 12 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Nie lubię jej. Jest taka przasna. Ciągle się chwali jaka to ona "szczęśliwa", że ma rodzinę. Naprawdę wielkie osiągnięcie urodzić dziecko w wieku 16 lat... Nie lubię ludzi, zwłaszcza kobiet, które ciągle się chwalą jakie to one "szczęśliwe" w związkach czy małżeństwach. Znałam kilka takich kobiet. Niestety rzeczywistość była inna niż ją przedstawiały ich partnerzy to takie typowe Janusze albo Sebiksy. Zdarzało się też, że dochodziło do przemocy... Michał Wiśniewski przy każdej żonie opowiadał jaki to "szczęśliwy", a aktualna żona to ta "jedna jedyna" i "miłość jego życia". Krowa co dużo ryczy mało mleka daje.