Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" łowi komplementy w czarnej stylizacji: "WOW, jak 20-latka!" (FOTO)

Program Gogglebox. Przed telewizorem nieoczekiwanie stał się sporym hitem stacji TTV, a jego uczestnicy w mijających miesiącach urośli do rangi trzecioligowych celebrytów. Kilkoro z nich, jak na przykład Mateusz Borkowski czy Sylwia Bomba , zdobyli też popularność poza programem dzięki swoim spektakularnym metamorfozom.

Po dziesiątkach opinii, że nowy wizerunek odmłodził ją o 20 lat, Agnieszka coraz chętniej dzieli się z fanami efektami kolejnych sesji. Tym razem uczestniczka Gogglebox. Przed telewizorem zaprezentowała się w stylizacji "all black", a jako tło do zdjęć posłużyły jej okolice Pałacu w Pietronkach. Przy okazji skorzystała z szansy, aby przemówić do swoich fanów.