Agnieszka Radwańska i jej kosmiczne buty maszerują do nowego porsche za MILION ZŁOTYCH po spacerze z siostrą Urszulą (ZDJĘCIA)

Ciężko zapracowała (trenując ciężko od małego dziecka) na każdego dolara, którego zarobiła. Dużo radości dała nam kibicom. Do tego żadnych skandali. Poukładana dziewczyna, teraz mama. A co do stroju to się nie znam - ale dla mnie wygląda fajnie, na luzie. Życzę innym sportowcom takich sukcesów i przede wszystkim takiego podejścia do życia jak u Agnieszki Radwańskiej.