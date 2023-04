Agnieszka Sienkiewicz świętuje 7. urodziny córki i PO RAZ PIERWSZY pokazuje jej twarz! Podobna do znanej mamy?

ffffffff 16 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

,,jak z siostrą'' - jakie to idiotyczne komentarze, przecież widać, że matka z córką - zawsze jest to widać;) A tutaj przecież to dziewczyneczka kilkuletnia z dorosłą kobietą. Nie mówię tego złośliwie, bo akurat ta pani wygląda bardzo młodziutko, ale komentarze ,,jak siostry'' to jednak przegięcie.