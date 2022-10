Tak wygląda wymarzony dom Agnieszki Sienkiewicz w Szczyrku: drewniane meble, kamienne akcenty i salon z widokiem (ZDJĘCIA)

Ella 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chciałabym mieszkać w takim bajecznym domu i pisać sobie scenariusze teatralne,malować obrazy :)Najlepiej mieszkać samej by mieć spokój .Nie chciałabym żadnych sąsiadów.Introwertycy tak lubią .Jeśli Agnieszka odkładała kase z mężem to mają.Może też zainwestowali w nieruchomości ,giełde...To kasa się mnoży Każdy sam powinien wiedzieć na czym zarabiać .Zawsze można sie rozwijać w różnych branżach .Grunt to mieć chęci a nie narzekać .Szkoda życia na frustrację.