Agnieszka Sienkiewicz wije się w body przy kanapie i... mierzy się z komentarzami ZNIESMACZONYCH internautów (FOTO)

Mimo tego, że Agnieszka Sienkiewicz nie ma w zwyczaju relacjonować w szczegółach swojego życia prywatnego, prowadzi profil na Instagramie, gdzie zdarza jej się publikować treści związane zarówno z karierą zawodową, jak i zwykłą codziennością. I choć aktorka nie pokazuje w sieci nic kontrowersyjnego, to nie zawsze dogodzi wszystkim - co jakiś czas musi stawić czoła niezbyt przychylnym komentarzom.

Beznadzieja. Niesmaczne, dosłownie żenada. Matka i du*sko wystawia. Wręcz erotyka; Miało wyjść seksownie, a wyszło zabawnie. Chyba jakiś kryzys, że pani Agnieszka czepia się takich dziwnych rozwiązań; (...) to co widzę wyszło bardzo tanio i wulgarnie; Szczerze, to czy każda aktorka musi pokazywać p*psko? I na dodatek chude. Niesmaczne to wszystko. Żadnego piękna - krytykowali internauci.