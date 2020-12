Agnieszka Włodarczyk dziękuje Bogu za 2020 rok: "W piekle zaświeciło nagle słońce"

Osoby, które rok 2020 będą wspominać jako okres radości i urodzaju, zapewne można policzyć na palcach jednej ręki. Do tego jakże wąskiego gronia nie należy raczej Agnieszka Włodarczyk , która ze względu na wyjątkowo ograniczone możliwości zarobkowe postanowiła spakować wszystkie swoje manatki i schronić się na indonezyjskiej wyspie Gili .

Ostatnie 12 miesięcy to poza zawodowym zastojem również spore zmiany w życiu prywatnym Agnieszki Włodarczyk i to właśnie im celebrytka postanowiła zadedykować nostalgiczny wpis opublikowany na Instagramie.

Początek roku 2020 dla większości z nas był potwornie trudny. Pamiętam, kiedy w marcu zamknęłam się na miesiąc w domu i jedyne co robiłam, to śledziłam wydarzenia ze świata, pogłębiając w ten sposób strach o przyszłość swoją i najbliższych. Brak pracy, poczucie beznadziei, samotność. Robiłam, co mogłam, żeby o tym nie myśleć - czytamy.