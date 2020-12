Agnieszka Włodarczyk rozprawia się z hejterami na Instagramie: "Postanowili po mnie pojechać, że „JESTEM STARA”"

Bil 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nikt nie oszuka daty urodzenia.. Co tu komentować to tylko cyfry.. Co mnie to interesuje ile ma lat... Jest w ludziach tyle nienawiści zazdrości.. Mysle że pandemia to ludzie brak szacunku tolerancji i zrozumienia. Człowiek człowiekowi wilkiem.. Aga głowa do góry..