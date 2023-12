Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś NIE WZIĘLI ŚLUBU w Dubaju. Aktorka zabrała głos: "Nie było nikogo, kto nam go udzielał"

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś nie wzięli prawdziwego ślubu w Dubaju

Prawdziwy ślub wzięliśmy ponad miesiąc temu w Polsce [...]. A tutaj mieliśmy taki ślub już dla siebie, to się właśnie nazywa 'ślub symboliczny'. Nie było nikogo, kto nam go udzielał, nawet 'aktora'. Po prostu powiedzieliśmy sobie przysięgę w oczy. Było to bardzo intymne, przepiękne. Do tej pory się wzruszam, jak o tym mówię - powiedziała Agnieszka Włodarczyk na InstaStories.