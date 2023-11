Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś są już po ślubie. Mało kto wie, jak się poznali. Sportowiec miał WCZEŚNIEJ ŻONĘ!

Media obiegła właśnie wiadomość o tym, że Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś są małżeństwem. Chociaż świeżo upieczeni małżonkowie są parą od kilku lat, to zanim wspólnie stanęli na ślubnym kobiercu, w ich życiach uczuciowych sporo się działo.

Historia miłości Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia. Ona miała na swoim koncie kilka głośnych romansów, a on małżeństwo

I chociaż Robert Karaś niewiele mówi o swoim życiu prywatnym, to jak wiadomo, w 2012 roku sportowiec wziął ślub z Natalią Ćwik. Z czasem ich drogi się jednak rozeszły. Jak podkreśla Karaś, było to jeszcze przed znajomością z Agnieszką. Gdy zdarzały się sugestie, że Włodarczyk rozbiła małżeństwo triathlonisty, to ten stanowczo im zaprzeczał. Oboje szukali miłości i przypadkowo trafili na siebie… w trakcie pandemii, a tematem, który ich połączył były włosy.