Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś zamieszkali w USA. Tak wygląda ich willa: sala kinowa, basen, jacuzzi (ZDJĘCIA)

Po czterech miesiącach spędzonych w Dubaju Agnieszka Włodarczyk wraz z rodziną przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie 22 lutego Karaś wystartuje w pierwszym swoim wyścigu w tym roku. Mimo że celebrytka z żalem opuszczała Emiraty Arabskie, to zdaje się, że jej nastój uległ ogromnej poprawie, a wszystko za sprawą domu, w którym przez najbliższe tygodnie przyjdzie jej mieszkać.

Tak w USA mieszka Agnieszka Włodarczyk. Ale luksus

Robert Karaś poinformował ostatnio w sieci, że wyprowadza się na jakiś czas do Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że kilka dni temu Karaś został ukarany przez Federację IUTA za stosowanie dopingu, w efekcie czego zawieszono go na dwa lata.

Oprowadzanie zaczęło się od kuchni, gdzie aktorce przypadł do gusty "potężny" stół. Przechadzając się po domu, 43-latka nie ukrywała swojego zachwytu. "Jakie tu wszystko jest wielkie" - stwierdziła. Po czym dodała, że mieszkanie jest "ciasne, ale własne przez jakiś czas". Ogromne wrażenie na Agnieszce wywarł także imponujących rozmiarów salon z aneksem kuchennym. Co ciekawe, w budynku znalazło się miejsce dla kilku sypialni, łazienek, a nawet pokoju gier! To jednak nie wszystko. Na piętrze najemcy mają do dyspozycji przedpokój urządzony na specjalne pomieszczenie do oglądania filmów. Naturalnie na terenie posiadłości nie mogło zabraknąć basenu.