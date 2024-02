Krzysztof Stanowski zaczepia Kingę Rusin: "Rozhisteryzowana BABA dostała PI***OLCA" na moim punkcie". Przesadził?

Drama między Kingą Rusin a Krzysztofem Stanowskim rozkręciła się na całego. Dziennikarka zaczęła publicznie zadawać całkiem poważne pytania na temat politycznych powiązań Krzysztofa Stanowskiego i jego "ziomków" pracujących przy Kanale Zero, co akurat w obecnym klimacie jest jak najbardziej niebezzasadne. Przyparty do muru Stanowski wpierw zaczął wyrzucać Kindze, że taka z niej niby ekolożka, a lata samolotami zamiast przepływać morza wpław... Rusin wreszcie odnotowała w osobnym wpisie, że dobór gości do Kanału Zero od początku jego funkcjonowania jest co najmniej zastanawiający. Dziennikarka pokusiła się nawet o stwierdzenie, że Stanowski i jego współpracownik, Robert Mazurek, "robią politykę i pieniądze na dawaniu zasięgów aparatczykom PiS-u". Nawiązywała oczywiście do zaskakująco łagodnej rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą i wywiadu z Samuelem Pereirą.