Kinga Rusin ODPALA SIĘ na Krzysztofa Stanowskiego po wywiadzie z Pereirą: "Robi pieniądze na dawaniu zasięgów aparatczykom PiS"

Pani Kinga niech założy własny kanał, własną telewizję, własne cokolwiek... i niech publikuje co tam chce... bo póki co, to tylko widzę jak zakłada, ale co raz to inne bikini (tak tak, wiem , za swoje :)) i się oburza na ten durny naród i władzę.. ok, może i durny, tylko gdzie był ten kaganek oświaty, edukacja tego ciemnego ludu, kiedy rządy były po jej myśli? A nie oburzał ją szew Miszczak, który też z tv taką popelinę zrobił, że od lat nie oglądam żadnej, wolę YT i Kanał zero :)))