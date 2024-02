Kinga Rusin MIAŻDŻY wywiad Stanowskiego i Mazurka z prezydentem: "ZERO wstydu i skrupułów"

Etyk 54 min. temu zgłoś do moderacji 321 50 Odpowiedz

Stanowski podobno ma startować na prezydenta ale tylko po to, by odebrać głosy Trzaskowskiemu i Hołowni, czyli de facto działać na rzecz pis. To kumpel Mastalerka i to jego był pomysł z tym wywiadem. Wywiad pokazał przy okazji żenadę PAD, bo uważa się on za człowieka sukcesu tylko dlatego, że jako jedyny przesiedział 12 lat w pałacu. Ale tu chyba nie chodzi o taki sukces, nawet wtedy gdy jakichkolwiek sukcesów brak. Doprawdy narcyzm PAD i jego v-ce M. jest zatrważający, a nawet żenujacy. Po prostu 2 pajace i ten wywiad to pokazał.