Andrzej Duda w Kanale Zero. Zdradził, co myśli o MEMACH o sobie i wyznał: "Jestem DZIADERSEM"

Upsssss 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Marinie opłaciło się biegać za Szczęsnym- tak, tak- to ona biegała za nim, nie odwrotnie jak przedstawia to mediom 😂 . Wojciech biegał wtedy za piękna Sarą Faraj, ale ona nie była zainteresowana w przeciwieństwie do interesownej Łuczenko. Pare imprez i wprowadziła się do niego do Londynu i absolutnie nie przeszkadzało jej, że są tam jeszcze rzeczy Sandry. Marina sama zaplanowała sobie zaręczyny :) a kiedy Wojtek sugerował, żeby zaczęła promować płytę, w która włożył dużo pieniędzy zaszła w ciąże 😂... Po urodzeniu dziecka Marina zamieszkała ze swoimi rodzicami i tylko odlatywała do Szczęsnego- związek na odległość! Małym Liamem zajmowała się jej mama. Pierwszą Wielkanoc po urodzeniu syna Marina spędziła na Coachelli 😂😂😂 widzi się z mężem raz na kilka tygodni, zawsze w towarzystwie rodziców- nagrywa buziaczki i przytulaski ale prawda to awantury i znudzenie Wojtka. Ale Marina go nie wypuści. Niedługo ogłosi ciąże nr 2. Ps. Marina sąsiedzi z Warszawy dużo widzieli 🤡🤡🤡