Krzysztof Stanowski ujawnił nazwiska gwiazd Kanału Zero: "Z dumą odkrywam pierwsze siedem kart"

Krzysztof Stanowski z nowym projektem. Dziennikarz ogłosił nazwiska gwiazd Kanału Zero

Choć przygoda Krzysztofa Stanowskiego z Kanałem Sportowym dobiegła końca, dziennikarz wcale nie zamierza zniknąć z polskiego YouTube'a. 41-latek już kilka miesięcy temu zapowiedział start całkiem nowego, autorskiego projektu pod nazwą Kanał Zero. Dziennikarz zwrócił się wówczas do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych, prosząc ich o wsparcie subskrypcjami nowo powstałego kanału. Przy okazji zdradził również, że w rozwój Kanału Zero nie będzie zaangażowany jedynie on sam, lecz "mnóstwo świetnych osób". W piątek Krzysztof Stanowski opublikował w sieci wpis, w którym podzielił się z fanami kolejnymi szczegółami nowego projektu. Tym razem ujawnił nazwiska kilku znanych postaci, które wraz z nim będą współtworzyły Kanał Zero.